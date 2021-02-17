Россия по уровню смертности среди мужчин сравнялась с Сирией
Россия по уровню смертности среди мужского населения сравнялась с Сирией, где продолжаются военные действия. С таким заявлением выступил глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) Сергей Рыбальченко
Россия по уровню смертности среди мужского населения сравнялась с Сирией, где продолжаются военные действия. С таким заявлением выступил глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) Сергей Рыбальченко.
По данным общественника, примерно 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста и 80% из них - это мужчины. Таким образом, каждая пятая смерть в нашей стране - это смерть мужчины трудоспособного возраста.
«Это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация», - заявил Рыбальченко, слова которого приводит ТАСС.
Член ОП РФ заявил, что если в стране сохранятся такие показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) превысит 5,5 млн человек.
Сергей Рыбальченко также заявил, что побороть печальную статистику за счет развития медицины и здравоохранения не получится, так как «всех не вылечишь».