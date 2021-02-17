«Коммунисты России» предложили ввести персональный налог для разбогатевшего Владимира Потанина
Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил ввести для миллиардера Владимира Потанина персональный налог с повышенной ставкой. Таким образом политик отреагировал на рост благосостояния бизнесмена
Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил ввести для миллиардера Владимира Потанина персональный налог с повышенной ставкой. Таким образом политик отреагировал на публикацию журнала Forbes о том, что совладелец «Норильского никеля» первым из российских богачей увеличил свой капитал до рекордных 30 млрд долларов.
«Бизнесмен Владимир Потанин, несмотря на пандемию и всеобщие бедствия, достиг фантастического богатства. Его состояние достигло $30 млрд. Такая сумма стала абсолютным рекордом для российского списка Forbes. У нас нет никакого сомнения в том, что все это достигнуто за счет интенсивной эксплуатации трудящихся», - заявил Максим Сурайкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В этой связи «Коммунисты России» направили в Госдуму письмо с требованием принять закон, «вводящий персональное налоговое бремя для г-на Потанина». Сурайкин считает, что олигарх должен платить налог в размере 50% от своего богатства. Эти деньги коммунист предлагает направить на строительство социального жилья и бесплатную газификацию страны.
Сам Владимир Потанин «персональный налог» пока не прокомментировал.