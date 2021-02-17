Власти Чувашии прокомментировали смерть ребенка с СМА, которой отменили лечение «Спинразой»
Администрация Чувашии прокомментировала смерть девочки с диагнозом спинально-мышечная атрофия (СМА), которой не сделали укол дорогостоящим препаратом «Спинраза». Это лекарства закупается за счет бюджета
Администрация Чувашии прокомментировала смерть девочки с диагнозом спинально-мышечная атрофия (СМА), которой не сделали укол дорогостоящим препаратом «Спинраза». Это лекарства закупается за счет бюджета.
В пресс-службе правительства региона заявили агентству ТАСС, что уколы препаратом «Спинраза» ребенку были прекращены «из-за отсутствия эффекта». Чиновники сообщили, что медики планировали начать лечить девочку лекарством «Рисдиплам».
Согласно версии следствия, жительница Чувашии 2014 года рождения умерла после отказа работников больницы продолжать терапию препаратом «Спинраза», который Минздрав РФ рекомендует пациентом с таким диагнозом.
В Минздраве региона заявили, что «врачебной комиссией было принято решение о нецелесообразности проведения дальнейшей терапии препаратом». Решение об отмене лекарства 6-летнему ребенку приняли на врачебном консилиуме в декабре 2020 года.
Следственный комитет по Чувашии возбудил по данному факту уголовное дело по факту халатности должностных лиц республиканской детской клинической больницы, повлекшей смерть ребенка, не получившего нужный препарат.