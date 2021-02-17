Верховный суд РФ запретил приставам изымать у должников предметы домашней обстановки
Такое решение было принято в ходе рассмотрения кассационной жалобы жителя Екатеринбурга Александра Горбунова. В августе 2019 года судебные приставы арестовали газовую плиту, унитаз, зеркало, обувной комод и две межкомнатные двери в квартире истца
Верховный суд России запретил судебным приставам арестовывать газовые плиты, унитазы и межкоматные двери должников.
Такое решение было принято в ходе рассмотрения кассационной жалобы жителя Екатеринбурга Александра Горбунова. В августе 2019 года судебные приставы арестовали газовую плиту, унитаз, зеркало, обувной комод и две межкомнатные двери в квартире истца.
Должник обратился в суд, заявив, что квартира съемная, а все имущество в ней принадлежит хозяину жилплощади. Кроме того, арестованной приставами имущество не является предметом роскоши, сообщают «Открытые медиа».
Александр Горбунов считает, что сотрудники ФССП нарушили ст. 446 Гражданского процессуального кодекса, которая запрещает забирать у должников предметы обычной домашней обстановки и обихода, одежду, обувь и другие личные вещи, кроме драгоценностей и предметов роскоши.
Городской суд согласился с истцом, однако Свердловский облсуд и 17-й кассационный суд не разрешили приставам описывать только комод и зеркало, а межкомнатные двери, унитаз и плиту в описи пристава оставили.
В свою очередь Верховный суд РФ полностью встал на сторону жителя Екатеринбурга и подтвердил, что арест предметов домашней обстановки за долги является незаконным.