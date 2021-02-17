Депутаты от «ЕР» предложили блокировать сайты из-за публикации ложных сведений о преступлении
Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских, а также представитель «Справедливой России» Валерий Газзаев подготовили законопроект о блокировке сайтов из-за публикации недостоверной информации о совершенном преступлении
Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских, а также представитель «Справедливой России» Валерий Газзаев подготовили законопроект о блокировке сайтов из-за публикации недостоверной информации о совершенном преступлении.
Доступ к таким ресурсам парламентарии предлагают блокировать без решения суда.
Документ вносит в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новую статью, которая предполагает досудебное принятие мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая «порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления», сообщает ТАСС.
Основанием для блокировки сайта станет заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. Прокуратура должна будет в течение 10 дней проверить обоснованность предоставленных данных и вынести решение об обоснованности блокировки.