Депутат Валерий Рашкин попросил прокуратуру проверить Владимира Соловьева на предмет реабилитации нацизма
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал запрос в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении ведущего государственного телеканала «Россия» Владимира Соловьева в рамках статьи о реабилитации нацизма
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал запрос в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении ведущего государственного телеканала «Россия» Владимира Соловьева в рамках статьи о реабилитации нацизма.
Речь идет об эфире Владимира Соловьев на «России 1», в котором он сравнил оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером и диверсантом Отто Скорцени. Пропагандист заявил, что в отличие от российского оппозиционера нацисты были «смелыми».
«Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником… Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - заявил ведущий государственного канала.
Статья о реабилитации нацизма в российском законодательстве предусматривает ответственность за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.