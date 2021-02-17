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17 февраля 2021, 01:08

Против «Новой газеты» возбудили дело о «фейк-ньюс» из-за статьи о подготовке провокаторов для акций протеста

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры возбудил дело о распространении «фейк-ньюс» в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова

Против «Новой газеты» возбудили дело о «фейк-ньюс» из-за статьи о подготовке провокаторов для акций протеста

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры возбудил дело о распространении «фейк-ньюс» в отношении «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Поводом для возбуждения дела стала статья журналистки издания Татьяны Юрасовой под заголовком «Чтобы не менты людей херачили». Этот материал был удален еще в день публикации 23 января 2021 года по требованию Роскомнадзора. В статье рассказывалось о предполагаемой подготовке в подмосковном санатории «Горизонт» провокаторов. Эти люди якобы должны были демонстрировать в ходе мирных протестов «агрессию активистов» в адрес силовиков.

В редакции «Новой газеты» отметили, что следователи даже не пытались опросить журналистов и получить сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего. Зато Роскомнадзор сразу потребовал удалить материал.

Отметим, что во время протестных акций в поддержку Алексея Навального были замечены люди, которых силовики отпускали по паролю «Брянск-Север». Кроме того, в интернете распространялся ролик, на котором некий человек подходит к группе омоновцев и замахивается на них битой, однако этого человека полиция даже не пыталась разыскать. «Открытые медиа» сообщали, что этот ролик в качестве примера «агрессии протестующих» просили распространить в Кремле.

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