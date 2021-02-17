СКР завершил расследование дела о хищении 90 млн рублей при изготовлении телескопа для «Роскосмоса»
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении четверых экс-сотрудников компании «Мосинформстрой», которых обвиняют в хищении более 90 млн рублей при изготовлении телескопа для обсерватории госкорпорации «Роскосмос»
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении четверых экс-сотрудников компании «Мосинформстрой», которых обвиняют в хищении более 90 млн рублей при изготовлении телескопа для обсерватории госкорпорации «Роскосмос».
По версии следствия, между «Роскосмосом» и ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» был заключен контракт на создание обсерватории. В рамках исполнения контракта в качестве соисполнителя была привлечена компания «Мосинформстрой». Сотрудники этой фирмы должны были изготовить комплексный контрольно-измерительный стенд телескопа, сообщает «Интерфакс».
В материалах дела говорится, что руководство компании завысило расходы на изготовление прибора, а соучастники преступления из ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» согласились их принять. Следователи оценили ущерб, нанесенный «Роскосмосу», в 92 млн рублей.
Кроме того, руководство «Мосинформстроя» использовало реквизиты фиктивных организаций для уклонения от уплаты налогов.
Бывших сотрудников «Мосинформстроя» обвиняют в мошенничестве, сокрытии денежных средств и уклонении от уплаты налогов.