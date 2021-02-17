Минюст отказался освобождать Алексея Навального по требованию Евросоюза
Российские власти не могут освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ
Российские власти не могут освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ.
В пресс-службе ведомства заявили, что «такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права». Кроме того, требование ЕС является «вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».
Ранее в Совете Европы сообщили, что ЕС через Европейский суд по правам человека в Страсбурге может потребовать от Москвы освободить Алексея Навального, поскольку приговор по делу «Ив Роше» был признан незаконным. Тем не менее, российский суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный.
По данным ТАСС, сейчас Минюст находится в переписке с ЕСПЧ по заявлению адвокатов Навального.
Напомним, адвокаты политика обратились в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Обращение защиты оппозиционера рассмотрят в марте.