Помощника президента Анатолия Серышева назвали «куратором» дела историка Юрия Дмитриева
Издание «Проект» опубликовало расследование о генерале ФСБ России и помощнике президента Анатолии Серышеве, которого журналисты называют «куратором» уголовного дела против историка и правозащитника Юрия Дмитриева
Издание «Проект» опубликовало расследование о генерале ФСБ России и помощнике президента Анатолии Серышеве, которого журналисты называют «куратором» уголовного дела против историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Напомним, что историка осудили на 13,5 лет по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Источник издания в администрации президента утверждает, что генерал Серышев активно «интересовался» делом Дмитриева и фактически был «куратором» следственных действий и судебного процесса.
По первому делу правозащитник был оправдан и отпущен на свободу. Тогда же Анатолий Серышев получил должность в администрации президента с «прямым доступом» к Владимиру Путину. Источник «Проекта» отмечает, что полномочия генерала связаны с «контролем над судами».
Назначение Серышева в Кремль совпало с отставкой тех, кто имеет непосредственное отношение к оправдательному приговору по делу Дмитриева. Так, прокурор Елена Аскерова уволилась из ведомства, а судья Марина Носова ушла с должности председателя Петрозаводского городского суда.
Против Юрия Дмитриева были возбуждены новые уголовные дела по факту изготовления порнографических материалов (историк по совету педиатров фотографировал приемную дочь, чтобы следить за ее физическим развитием). Городской суд приговорил историка к 3,5 годам, а Верховный суд Карелии увеличил ему срок до 13,5 лет.
Коллеги Юрия Дмитриева связывают уголовное преследование с его деятельностью. Он нашел место массового захоронения жертв политических репрессий при Сталине, а также составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии. Карельское отделение центра «Мемориал», сотрудником которого является Дмитриев, также занималось составлением списков работников НКВД, участвовавших в репрессиях. В этом списке, по данным «Проекта», упоминается некий Василий Серышев. Этот человек в свое время проживал в селе Кобляково Иркутской области, где родился генерал ФСБ Анатолий Серышев. Являются ли они родственниками, достоверно неизвестно.