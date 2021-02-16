В Нижневартовске силовики сыграли со школьниками в протестующих и омоновцев
В ролике шестеро силовиков в экипировке выстраиваются в шеренгу в спортзале школы, закрываются щитами, а подростки начинают закидывать их мячами. Далее из-за спин полицейских вырываются несколько человек и хватают одного из «нападающих»
В Нижневартовске сотрудники полиции пришли в школу № 42 и сыграли с учениками старших классов в протестующих и омоновцев. Видео этой «игры» опубликовала телекомпания «Мегаполис».
В ролике шестеро силовиков в экипировке выстраиваются в шеренгу в спортзале школы, закрываются щитами, а подростки начинают закидывать их мячами. Далее из-за спин полицейских вырываются несколько человек и хватают одного из «нападающих». На этом съемка прерывается.
В ГУМВД по ХМАО заявили, что игра проводилась в рамках «Урока мужества» в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
«Ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев», - сообщили в полиции.