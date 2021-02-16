Губернатор Петербурга направил в суд ответ на претензии мундепов к его декларации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск жителей северной столицы, которые уличили его в указании недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск жителей северной столицы, которые уличили его в указании недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе.
Александр Беглов в своем возражении попытался оправдаться, почему он не включил в отчет сведения о пользовании государственной резиденцией в Комарово. Губернатор отметил, что отчитывается о доходах и имуществе как частное лицо, а не должностное.
По мнению г-на Беглова, он «не реализует каких-либо властных полномочий, затрагивающих интересы истцов». Также чиновник отметил, что контроль за достоверностью сведений в его декларации осуществляет управление президента по противодействию коррупции, сообщает «Росбалт».
Истцы и эксперты считают довод Александра Беглова о том, что он подает декларацию как частное лицо, несостоятельным. Юрист Василий Мельник («А плюс») в беседе с «Коммерсантом» заявил, что губернатор является государственным служащим, а его действия подпадают под закон «О государственной гражданской службе».
В этом законе говорится, что если чиновник предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, то он утрачивает доверие и должен быть уволен. Исключение может быть сделано только тогда, когда неточности в сведениях незначительны, однако неуказание в декларации резиденции в пользовании к незначительным нарушениям не относится.
Напомним, коллективный иск петербуржцев был подан в суд в конце декабря. Истцы указали, что глава Петербурга не отразил в декларации резиденцию в поселке Комарово, которая находится на балансе горадминистрации и предоставлена губернатору в безвозмездное пользование. Иск к Александру Беглову подали 108 петербуржцев, большая часть которых – это муниципальные депутаты.
Мундепы обратились в суд после того, как сам г-н Беглов инициировал лишение мандатов нескольких независимых муниципальных депутатов из-за неточностей в их декларациях (некоторые депутаты не указали нулевые счета в банках).
«Если Александр Дмитриевич так дотошен в мелочах, то и в отношении себя должен проявить ту же принципиальность», - отметили в «Открытой России» (организация признана нежелательной).