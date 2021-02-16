Baza сообщила о возбуждении дела против основателя сети «Пятерочка»
Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в следствии сообщает, что в 2015 году Андрей Рогачев и его партнер по фамилии Горяйнов создали компанию «общим масштабом» 49 млн долларов. В этой фирме Рогачев владел 60% акций, а Горяйнов – 40%
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева. Его подозревают в вымогательстве 11 млн долларов.
Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в следствии сообщает, что в 2015 году Андрей Рогачев и его партнер по фамилии Горяйнов создали компанию «общим масштабом» 49 млн долларов. В этой фирме Рогачев владел 60% акций, а Горяйнов – 40%.
В дальнейшем г-н Рогачев решил увеличить свою долю и якобы стал вымогать у партнера 20% акций, угрожая рассказать «куда следует» об известных ему случаях нарушения закона Горяйновым. В случае отказа бизнесмен обещал забрать
В 2016 году подозреваемый договорился с 40 выходцами из Северного Кавказа, которые приехали на Усачевский рынок, частично принадлежавший Горяйнову, захватив его и потребовав от другого совладельца объекта передать им половину, принадлежащую Горяйнову.
В Следственном комитете официально информацию о возбуждении дела против основателя сети «Пятерочка» пока не прокомментировали.