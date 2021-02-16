Депутаты Госдумы утвердили размер штрафов за упоминание инагентов без соответствующей маркировки
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о новых штрафах за распространение в материалах СМИ информации о работе организаций, признанных иностранными агентами
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о новых штрафах за распространение в материалах СМИ информации о работе организаций, признанных иностранными агентами.
Согласно тексту документа, за распространение информации от НКО без указания ее статуса «инагента», гражданам грозят штрафы в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц штрафы составят от 40 до 50 тысяч рублей. Наказание также предполагает конфискацию «предмета административного правонарушения».
Для НКО за несвоевременное представление сведений о своей работе ввели штрафы в размере до 30 тысяч рублей, а за распространение материалов без маркировки «иноагента» размер штрафа составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей (для граждан, должностных и юридических лиц).