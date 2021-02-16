Повстанцы в ЦАР сообщили об убийстве бойцов ЧВК «Вагнер»
Местное издание Corbeau News сообщает, что силы антиправительственной «Коалиция патриотов за перемены» взяли одного из вагнеровцев в заложники и убили еще нескольких
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) повстанцы заявили об убийстве бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Местное издание Corbeau News сообщает, что силы антиправительственной «Коалиция патриотов за перемены» взяли одного из вагнеровцев в заложники и убили еще нескольких. Также повстанцы сообщили об уничтожении грузовика российских наемников в ходе боев с правительственными силами неподалеку от города Бамбари 10 февраля.
Представители организаций Красный Крест и «Врачи без границ» сообщили, что в день боев в местные морги действительно поступили тела убитых, но были ли это бойцы российской ЧВК, не сообщили.
Активизация повстанческого движения связана с проведением в декабре президентских и парламентских выборов. Различные повстанческие группировки объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе.
Отметим, что российские власти официально отрицают наличие в третьих странах бойцов ЧВК, деятельность которых запрещена в РФ. При этом сообщалось, что Москва в конце 2020 года направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии республики. Вместе с правительственными военными были замечены и бойцы ЧВК «Вагнер».