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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
16 февраля 2021, 14:36

Кассационный суд отставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву

Напомним, что в сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил правозащитнику и историку срок с 3,5 лет до 13 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери

Кассационный суд отставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Напомним, что в сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил правозащитнику и историку срок с 3,5 лет до 13 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Дело в отношении Дмитриева по другим статьям, по которым суд первой инстанции его оправдал, отправили на пересмотр в Петрозаводский горсуд.

По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2008 по 2015 год фотографировал свою приемную несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и с помощью этих снимков якобы «изготавливал порнографические материалы». Историк в своих показаниях говорил, что фотографировал девочку, чтобы отследить ее физическое развитие, так как ребенка взяли из детского дома в крайне истощенном состоянии. Это делалось по совету педиатров, которые подтвердили свои слова в суде. После того как девочка подросла, Дмитриев перестал ее фотографировать.

Коллеги Юрия Дмитриева считают дело против него местью за его деятельность. Ранее он открыл и исследовал урочище Сандармох — место массового захоронения жертв политических репрессий.

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