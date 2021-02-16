16 февраля 2021, 13:56
Госдума приняла законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних детей без билета
Фото: мояоколица.рф
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних детей без билета. Речь идет о безбилетниках в возрасте до 16 лет, которые едут в транспорте без сопровождения взрослых.
Законопроект вносит соответствующие поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе голосования заявил, что «оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью».
На детей-безбилетников, которые едут в автобусе, трамвае или троллейбусе вместе со взрослыми, закон не распространяется.