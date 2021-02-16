В ФБК сообщили о покупке «отравителем Навального» квартиры через два месяца после покушения
Сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который по данным Bellingcat причастен к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок», через два месяца после покушения на оппозиционера купил квартиру в Москве в доме на Суздальской улице
Сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который по данным Bellingcat причастен к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок», через два месяца после покушения на оппозиционера купил квартиру в Москве в доме на Суздальской улице. Стоимость этой квартиры составляет 7 млн рублей.
Договор купли-продажи опубликован на странице юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любови Соболь в соцсети Facebook. В этом же доме квартира есть у тещи сотрудника ФСБ. Напомним, что юриста обвиняют в незаконном проникновении в жилище тещи Кудрявцевой, после того как она попыталась задать силовику несколько вопросов об отравлении Навального.
В ФБК отметили, что источник дохода на покупку квартиры неизвестен. Супруга сотрудника ФСБ не работала последние 16 лет, а его теща является пенсионеркой. Борцы с коррупцией считают, что квартиру купил сам Кудрявцев, возможно, на «премию» после покушения на оппозиционера.