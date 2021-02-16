Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца на Бута и Ярошенко
Стороны планируют обменять осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, получивших большие сроки в Америке. О проведении переговоров агентству Reuters сообщил адвокат Владимир Жеребенков
После вступления в должность нового главы Белого дома Джо Байдена Москва и Вашингтон начали переговоры об обмене осужденными.
Стороны планируют обменять осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, получивших большие сроки в Америке. О проведении переговоров агентству Reuters сообщил адвокат Владимир Жеребенков.
Напомним, Виктора Бута в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде оружия. Летчика Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам за контрабанду наркотиков.
Пола Уилана в 2020 году осудили на 16 лет за шпионаж. По версии следствия, он получил от знакомого список сотрудников российского силового ведомства, составляющий государственную тайну.