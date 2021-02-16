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16 февраля 2021, 12:43

Обвинитель по делу Алексея Навального запросила для него 3,5 года за клевету

Прокурор Екатерина Фролова, которая выступает обвинителем по делу о клевете в отношении Алексея Навального, попросила Бабушкинский райсуд Москвы приговорить политика к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы

Обвинитель по делу Алексея Навального запросила для него 3,5 года за клевету
Фото: Twitter/navalny

Прокурор Екатерина Фролова, которая выступает обвинителем по делу о клевете в отношении Алексея Навального, попросила Бабушкинский райсуд Москвы приговорить политика к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

«Расстрелять?» - успел сказать Алексей Навальный до оглашения предложения прокурора.

Напомним, что оппозиционера обвинили в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко из-за его комментария по поводу агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции РФ, ключевой из которых было обнуление президентских сроков Владимира Путина. Помимо ветерана в ролике снялись российские знаменитости и спортсмены. Навальный назвал их «холуями» и «предателями», а власти решили использовать это для возбуждения против оппозиционера нового дела.

«Ветеран Артеменко прошел войну, имеет медали. Он ковал победы, даровал нам жизнь. Даровал мне и всем участникам процесса. А в его адрес говорят эти слова, граничащие с безумием. На что же рассчитывал подсудимый? На то, что с ним никто не будет связываться? Но мы не дадим ему так просто оскорблять уважаемых людей», - заявила прокурор Фролова.

Обвинитель также попросила суд расценивать слова Навального как клевету, а не оскорбление.

Алексей Навальный в своем выступлении обвинил представителей власти и родственников ветерана в «торговле дедом». Он заявил, что настаивает на проведении почерковедческой экспертизы, так как считает, что многие документы в деле были сфальсифицированы, а сам ветеран не мог написать заявление.

Политик также раскритиковал внука потерпевшего предпринимателя Игоря Колесникова, который выступает на слушаниях в качестве свидетеля обвинения. Он отметил, что внук ветерана оформил свой бизнес на пожилого деда, сам имеет официальный доход в размере 3 тысяч рублей в месяц, но покупает себе дорогие машины.

«У человека доход 3 тыс. рублей в месяц. У его жены доход 1,9 тыс. рублей в месяц. Он покупает себе кабриолет, он покупает себе Mercedes GL-450. У меня доход гораздо больше, я таких автомобилей позволить себе не могу», - заявил оппозиционер.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что ее клиент не оклеветал ветерана, а дал оценку тем, кто снялся в пропагандистском ролике о поправках к Конституции. Следствие провело две лингвистические экспертизы, и даже эксперты (в том числе и эксперт со стороны обвинения) заявили, что слова Навального являются оценочными.

Защита политика настаивает на том, что уголовное преследование Навального надуманное и произвольное. Игнат Артеменко участвовал в политической рекламе, ветерана в заголовке не упоминали, но обвинение делает вид, что оппозиционер оклеветал именно ветерана.

Судья по делу Навального в свою очередь сообщила, что огласит приговор подсудимому 20 февраля. Напомним, что именно в этот день будет рассматриваться жалоба на решение Симоновского райсуда, который заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Защита выразила протест по поводу второго заседания суда в один день, но судья Вера Акимова мнение адвокатов Навального проигнорировала.

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