16 февраля 2021, 12:06
Владимир Потанин увеличил свое состояние до 30 млрд долларов и стал самым богатым человеком в истории России
Миллиардер разбогател благодаря росту цен в металлургическом секторе экономики. Так, акции «Норникеля» с начала 2021 года подорожали с 23,7 до 26,3 тысячи рублей за штуку
Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина выросло до 30 млрд долларов. Об этом сообщает деловой журнал Forbes.
Владимир Потанин стал первым российским гражданином в истории, состояние которого достигло столь внушительной суммы.
Миллиардер разбогател благодаря росту цен в металлургическом секторе экономики. Так, акции «Норникеля» с начала 2021 года подорожали с 23,7 до 26,3 тысячи рублей за штуку.
В мировом списке Forbes Владимир Потанин занимает 50-е место. Лидером рейтинга является основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 190,8 млрд долларов.