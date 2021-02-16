В Новосибирске суд отправил в СИЗО мать троих детей за участие в протестной акции
Центральный райсуд Новосибирска отправил в СИЗО участницу протестного митинга и мать троих детей Яну Дробноход в СИЗО по «дадинской» статье (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций)
Центральный райсуд Новосибирска отправил в СИЗО участницу протестного митинга и мать троих детей Яну Дробноход в СИЗО по «дадинской» статье (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций).
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», заседание по ужесточению активистке меры пресечения назначили после того, как прошла апелляция на решение о ее домашнем аресте.
В знак протеста Яна Дробноход вечером 15 февраля вышла на площадь Ленина с одиночным пикетом (не требует согласования с властями – ред.) против политических репрессий, а также в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Активистку задержали, а суд заменил ей домашний арест на содержание под стражей в СИЗО до 30 марта. В отношении женщины также возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
Ранее Яне Дробноход несколько раз присуждали штрафы из-за участия в акциях протеста в поддержку жителей Хабаровского края, которые с лета протестуют против ареста экс-губернатора Фургала.