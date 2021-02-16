Минюст России пригрозил ликвидацией организации «Насилию.нет»
Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» получил письмо из Министерства юстиции с претензиями к уставу организации. В случае их неустранения власти пригрозили организации ликвидацией
Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» получил письмо из Министерства юстиции с претензиями к уставу организации. В случае их неустранения власти пригрозили организации ликвидацией.
Директор «Насилию.нет» Анна Ривина сообщила в Facebook, что организации среди прочего инкриминируют нарушение нумерации пунктов в уставе организации.
«Очень понравился такой пункт о наших злостных нарушениях: „в разделе 6 Устава Организации на странице 9 нарушена нумерация пунктов“. Ну, придется исправлять, а потом еще „необходимо письменно проинформировать Главное управление“. Работают люди, что тут скажешь», — заявила Ривина.
В декабре 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом, но организация обжаловала это решение. «Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ», - сообщила Анна Ривина.
Напомним, что Министерство юстиции России официально считает проблему домашнего насилия в нашей стране «преувеличенной». Между тем, Консорциум женских неправительственных объединений на основе анализа судебных приговоров подсчитал, что в результате семейного насилия в 2018 году погибли пять тысяч россиянок. Это 61% от всех случаев неестественной смерти россиянок за указанный период. В МВД считают, что в 2018 году от рук родственников и мужей погибли «всего» 253 женщины.