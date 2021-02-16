Суд отклонил заявление прокурора о проверке слов Навального в адрес судьи
Бабушкинский райсуд отклонил ходатайство прокурора Екатерины Фроловой о направлении в следственные органы для проверки выделенных материалов уголовного дела по факту оскорблений со стороны Алексея Навального в ее адрес, а также в адрес судьи по делу о клевете
Бабушкинский райсуд отклонил ходатайство прокурора Екатерины Фроловой о направлении в следственные органы для проверки выделенных материалов уголовного дела по факту оскорблений со стороны Алексея Навального в ее адрес, а также в адрес судьи по делу о клевете.
Суд отклонил ходатайство государственного обвинителя, сославшись на то, что оно было заявлено преждевременно и будет разрешено при вынесении решения по уголовному делу о клевете.
В ходе судебного заседания 12 февраля по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко Алексей Навальный попросил разрешения называть судью Веру Акимову «оберштурмбаннфюрером» (звание в СС и войсках СС в нацистской Германии). В заявлении прокурора также говорится, что политик грозился удалить судью из зала и устроил перепалку с внуком ветерана Игорем Колесниковым.
«Новое уголовное дело Навального — это действительно серьезно, тут состав очевиден. Ведь он назвал судью оберштурмбанфюрером, а она, конечно же, никак не меньше штандартенфюрера, раз ей поручили такое дело», - прокомментировал заявление прокурора Фроловой соратник Навального Леонид Волков.
Напомним, что оппозиционера судят из-за его комментария в Twitter по поводу агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции. Он назвал тех, кто в этом ролике призывает за изменение Основного закона (в частности, за обнуление президентских сроков Владимира Путина) «холуями» и «предателями». При этом слова оппозиционера относились в первую очередь к известным россиянам, которые приняли участие в записи этого ролика.