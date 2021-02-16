Пассажир отсудил у авиакомпании «Ангара» компенсацию за плохие сны
Пассажир отсудил у авиакомпании «Ангара» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за кошмаров, которые ему стали сниться после жесткой посадки самолета
Пассажир отсудил у авиакомпании «Ангара» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за кошмаров, которые ему стали сниться после жесткой посадки самолета.
В суд обратился пассажир рейса «Ангары», в ходе которого самолет Ан-24 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в аэропорту Нижневартовска. Инцидент произошел в 2019 году.
Воздушное судно выкатилось за пределы посадочной полосы и врезалось а здание аэропорта. В результате происшествия погибли пилот и бортмеханик. Несколько пассажиров, включая истца, получили травмы.
После жесткой посадки мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию от авиакомпании в размере одного миллиона рублей. Истец заявил, что после того рейса ему стали сниться кошмары. Кроме того, из-за полученных травм не может работать на прежнем месте.
Суд удовлетворил требования пассажира лишь частично. Авиакомпания должна выплатить ему 300 тысяч рублей.