16 февраля 2021, 08:35
Специалисты обнаружили еще один «британский штамм» коронавируса
Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию коронавируса COVID-19 в Великобритании. Специалисты сообщили, что новая мутация вируса уже попала как минимум в 10 стран
Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию коронавируса COVID-19 в Великобритании. Специалисты сообщили, что новая мутация вируса уже попала как минимум в 10 стран.
По данным Guardian, новый британский штамм коронавируса получил название B1525. Его уже обнаружили в Дании, Великобритании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Напомним, что прежний британский штамм коронавируса, который назвали B.1.1.7, оказался на 30-40% заразнее, чем исходная форма патогена, и на 30-70% более смертоноснее.