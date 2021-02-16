В Амурской области таможенника приговорили к 9 годам колонии за взятку в 14 тысяч рублей
Согласно материалам следствия, в июле 2019 года сотрудник таможенной службы требовал от предпринимателя по 500 рублей за каждое транспортное средство и от 5 до 10 тысяч рублей - за каждое речное судно
Благовещенский горсуд приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима бывшего старшего государственного таможенного инспектора Благовещенской таможни, которого признали виновным в получении взятки в размере 14 тысяч рублей.
Согласно материалам следствия, в июле 2019 года сотрудник таможенной службы требовал от предпринимателя по 500 рублей за каждое транспортное средство и от 5 до 10 тысяч рублей - за каждое речное судно.
В случае отказа платить взятку, таможенник угрожал бизнесмену проблемами. Он заявил, что транспорт предпринимателя будет подвергаться «тщательному досмотру».
Бизнесмен согласился на условия таможенника, но обратился в амурское управление ФСБ. В августе 2019 года под контролем силовиков он передал инспектору 14 тысяч рублей. Таможенник был задержан с поличным.
Суд также назначил обвиняемому штраф в размере 700 тысяч рублей.