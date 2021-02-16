Инициатор акции «Цепь солидарности» получила сотни угроз в свой адрес
Художница и фемактивистка Дарья Серенко сообщила об угрозах в свой адрес и оскорблениях от женоненавистников из «Мужского государства» из-за акции «Цепь солидарности», которая состоялась 14 февраля
Художница и фемактивистка Дарья Серенко сообщила об угрозах в свой адрес и оскорблениях от женоненавистников из «Мужского государства» из-за акции «Цепь солидарности», которая состоялась 14 февраля. Серенко была одним из инициаторов этой акции.
Активистка рассказала «Медиазоне», что за последние дни она получила более 600 угроз от сторонников Владислава Позднякова — блогера-женоненавистника, который пытался создать движение «Мужское государство».
Накануне акции солидарности с супругой Алексея Навального и женщинами, которых власти преследуют по политическим мотивам, Поздняков и другие сторонники «Мужского государства» публиковали и личные данные участниц и участников СоцФем Альтернативы. Они также призывали граждан прийти на Старый Арбат и «перекрикивать активисток, вырывать плакаты, снимать на камеру крупным планом и ********* [обзывать] на видео».
Дарья Серенко рассказала, что среди прочего ей угрожали изнасилованием и убийством ее домашних животных.
«Медиазона» отмечает, что среди тех, кто присылал активистке угрозы, был тренер в омском фитнес-клубе Flex Gym Роман Литасов. «Животное конченное. Фемки не люди. Привет от Позднякова», — написал мужчина в адрес Серенко.
Дарья Серенко также выразила возмущение позицией администрации Telegram, которая удалила канал с данными работавших на митингах силовиков, но игнорирует многочисленные жалобы на каналы Позднякова и его последователей.
«Правильно ли я понимаю, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес? Угрозу нашей жизни и здоровью?» — написала активистка в Facebook.