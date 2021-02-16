Комик Данила Поперечный оплатил штраф псковской журналистки по делу об оправдании терроризма
Комик Данила Поперечный оплатил штраф псковской журналистки Светланы Прокопьевой в размере 500 тысяч рублей, которая была признана виновной по делу об оправдании терроризма
Комик Данила Поперечный оплатил штраф псковской журналистки Светланы Прокопьевой в размере 500 тысяч рублей, которая была признана виновной по делу об оправдании терроризма. О финансовой помощи со стороны комика журналистка сообщила в Facebook.
Ранее Светлана Прокопьева открыла сбор средств для оплаты крупного штрафа. Деньги собирали на счет ее матери, чтобы жертвователей не привлекли к ответственности за финансирование терроризма.
Напомним, что поводом для уголовного преследования псковской журналистки стало ее высказывание в радиоэфире о теракте в УФСБ по Архангельской области, который устроил 17-летний местный житель. Прокопьева лишь выразила мнение, что власть своими репрессивными действиями сама толкает граждан на такие поступки. Следствие и суд посчитали, что журналистка своим высказыванием «формировала у массовой аудитории мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной».
Гособвинение требовало приговорить журналистку к лишению свободы на 6 лет, однако суд вынес решение о штрафе в размере 500 тысяч рублей. Еще после оглашения приговора стендап-комик Данила Поперечный заявил, что готов выплатить этот штраф, сообщает Znak.com.