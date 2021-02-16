Руководство полиции Москвы отправило следить за женской протестной акцией 6 тысяч своих сотрудников
Столь внушительно число силовиков обеспечивали безопасность на акции, в которой приняли участие 270 человек, из которых 40 были журналистами и блогерами. Таким образом, на одну девушку приходился 21,2 сотрудника МВД и Росгвардии
ГУ МВД по Москву 14 февраля выделило почти 6 тысяч сотрудников для работы на женской акции солидарности.
Издание Baza со ссылкой на внутренние отчеты МВД сообщает, что на протестном мероприятии, в котором участвовали только женщины и девушки, работали 4150 сотрудников главка и 1600 сотрудников Росгвардии.
Столь внушительно число силовиков обеспечивали безопасность на акции, в которой приняли участие 270 человек, из которых 40 были журналистами и блогерами. Таким образом, на одну девушку пришлось по 22 сотрудника МВД и Росгвардии.
Напомним, что участницы мирной акции «Цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных собрались возле памятника Пушкину и Гончаровой на Старом Арбате. Женщины держали в руках цветы красные сердечки с именами людей, преследуемых по политическим уголовным делам. Аналогичная акция прошла в центре Санкт-Петербурга. Обе акции прошли без происшествий и задержаний.