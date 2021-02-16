16 февраля 2021, 03:11
Жители Симферополя сообщили о голубой воде, идущей из крана
Жители домов на улице Героев Сталинграда опубликовали в соцсетях видео, как у них из крана течет вода голубого цвета. Они также рассказали, что эта вода пахнет моющим средством
Жители Симферополя, которые уже много месяцев живут в условиях ограниченной подачи воды, пожаловались на голубую воду из крана.
Жители домов на улице Героев Сталинграда опубликовали в соцсетях видео, как у них из-под крана течет вода голубого цвета. Они также рассказали, что эта вода пахнет моющим средством, сообщает «Комсомольская правда».
В ГУП РК «Вода Крыма» заявили, что скорее всего в кран поступает моющая жидкость из бытовой техники в квартире и посоветовали жильцам починить обратный клапан.
Между тем, симферопольцы сообщили, что сталкиваются с таким явлением не в первый раз. В сентябре Наталья Матюшкина, которая проживает в доме на улице Крымских партизан, рассказала о голубой воде с химическим запахом.