«Единая Россия» отказалась поддержать законопроект своего депутата о смягчении наказания за участие в митингах
Фракция «Единой России» в Госдуме отказалась поддержать законопроект своего депутата Андрея Барышева об отмене административное наказание за участие в «прогулках», которые оппозиция проводит вместо митингов
Фракция «Единой России» в Госдуме отказалась поддержать законопроект своего депутата Андрея Барышева об отмене административное наказание за участие в «прогулках», которые оппозиция проводит вместо митингов.
Первый зампред фракции «ЕР» Андрей Исаев заявил Znak.com, что законопроекты, внесенные на рассмотрение депутатов без обсуждения внутри фракции, единороссы не поддерживают. «Здесь исключений не будет», - добавил депутат.
Андрей Исаев также назвал законопроект Андрея Барышева «пиар-акцией». Также сообщается, что на выборах в Госдуму партия власти не будет поддерживать его кандидатуру.
Напомним, что Барышев выступил с инициативой отменить штрафы и аресты за участие в несанкционированных митингах и массовых «прогулках». Парламентарий отметил, что из-за размытых формулировок в законе «О митингах» под массовой акцией можно понимать любое скопление граждан, что вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения и ограничивает свободу человека.
Андрей Барышев также отметил, что его законодательная инициатива в случае ее принятия «позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти».