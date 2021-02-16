Выставленные в Эрмитаже поддельные яйца Фаберже принадлежат коллекционеру, связанному с «массажистом Путина»
В Эрмитаже на выставке «Фаберже - ювелир Императорского двора» продемонстрировали поддельные экспонаты. Экспонаты принадлежат коллекционеру Александру Иванову, связанному с «массажистом Путина»
В Эрмитаже на выставке «Фаберже - ювелир Императорского двора» продемонстрировали поддельные экспонаты. По данным «Русской службы ВВС», эти экспонаты принадлежат коллекционеру Александру Иванову, связанному с «массажистом Путина» Константином Голощаповым.
Напомним, что в январе 2021 года коллекционер Андрей Ружников обвинил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в демонстрации подделок на выставке «Фаберже – ювелир Императорского двора». Коллекционер отметил, что под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены «не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки».
Ружникова в этом поддержали и другие эксперты, опрошенные «Русской службой ВВС». Они сомневаются в подлинности двух экспонатов с выставки — «Курочек» и «Юбилейного свадебного». В описании экспонатов говорится, что они были подарены императору Николаю II в 1904 году. В 2020 году стало известно, что экспонат «Курочки» принадлежал «Музею христианской культуры» Голощапова.
Партнерами Эрмитажа по выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» стали «Русский национальный музей» и «Музей христианской культуры». Под первым названием оказалось юрлицо Александра Иванова, под вторым — музей, которому покровительствует Константин Голощапов.
Александр Иванов по поводу «Курочек» заявил, что выставить их как императорское яйцо решила хранитель Фаберже в Эрмитаже Марина Лопат (скончалась летом прошлого года). Что касается «Юбилейного свадебного» яйца Иванов заявил, что император скрыл его от народа, «чтобы не будоражить умы».
Уже после публичных обвинений в подделке Александр Иванов заявил, что миниатюры заменили при ремонте яйца «Юбилейное свадебное» в 1908 году.
По данным ВВС, на связь Иванова и Голощапова указывает тот факт, что документы частного музея Фаберже в немецком Баден-Бадене были изначально зарегистрированы на г-на Голощапова, но в дальнейшем проект уже официально стал принадлежать Иванову.
Константин Голощапов является основателем Русского афонского общества. Его также называют одним из самых непубличных, но очень влиятельных людей в окружении президента Владимира Путина.