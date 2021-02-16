Минэнерго и «Газпрому» на реализацию программы газификации нужно еще 600 млрд рублей
Владимир Путин сообщил главе «Газпрома» Алексею Миллеру, что у российских граждан появилось «много вопросов» к низкому темпу газификации. В ответ на критику г-н Миллер пообещал, что к 2030 году технически возможная газификация будет завершена
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что для реализации программы газификации до 2030 года понадобится еще 500-600 млрд рублей.
Министр сообщил, что по оценке «Газпрома», на газификацию страны необходимо 2 трлн рублей, из которых 1,5 трлн уже нашли. «Не хватает по сути на 10 лет порядка 500−600 млрд рублей (по 50−60 млрд рублей в год)», - заявил г-н Новак, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в конце января президент Владимир Путин сообщил главе «Газпрома» Алексею Миллеру, что у российских граждан появилось «много вопросов» к низкому темпу газификации. В ответ на критику г-н Миллер пообещал, что к 2030 году технически возможная газификация будет завершена. Ранее добиться таких показателей глава газовой монополии собирался еще в 2008 году.
По состоянию на 1 января 2021 года, уровень газификации в России составляет 71,4%.