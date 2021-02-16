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Общество
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Москва
16 февраля 2021, 01:11

Власти Москвы пообещали убрать весь выпавший снег за четыре дня

Власти Москвы пообещали горожанам устранить последствия рекордного снегопада за четыре дня. Напомним, что в столице за минувшие выходные высота сугробов выросла до полуметра, а на дорогах случился транспортный коллапс

Власти Москвы пообещали убрать весь выпавший снег за четыре дня

Власти Москвы пообещали горожанам устранить последствия рекордного снегопада за четыре дня. Напомним, что в столице за минувшие выходные высота сугробов выросла до полуметра, а на дорогах случился транспортный коллапс.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заявил, что на уборку и вывоз снега коммунальным службам понадобится не менее четырех дней.

«Наша задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», - заявил чиновник и добавил, что службы городского хозяйства работают круглосуточно. В уборке столицы задействованы 116 тысяч человек, в том числе 80 тысяч дворников и 15 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Отметим, что ранее в департаменте транспорта Москвы, который возглавляет Максим Ликсутов, заявили, что на расчистку дорог уйдет три дня.

По данным синоптиков, 13 февраля стало вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Высота сугробов достигла о 58–59 см.

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