Бывших сослуживцев сотрудника ФБК вызвали на допрос из-за статьи об условиях службы на Новой Земле
Бывших сослуживцев сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Руслана Шаведдинова вызвали в прокуратуру для дачи объяснений из-за статьи «Медиазоны» об условиях службы в военной части на архипелаге Новой Земле
Бывших сослуживцев сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Руслана Шаведдинова вызвали в прокуратуру для дачи объяснений из-за статьи «Медиазоны» об условиях службы в военной части на архипелаге Новой Земле. Также служил и оппозиционер после того, как его похитили и отправили в самую отдаленную военную часть.
Руслан Шаведдинов рассказал «МБХ медиа», что одного его сослуживца вызвали в прокуратуру Нижнего Новгорода, а второго – в Коми. Их спрашивали по фактам, изложенным в статье. «Я думаю для того, чтобы потом отчитаться, что все проверки подтвердили — Шаведдинов все врет, никто его там в связи не ограничивал, ему просто нравилось служить и не хотелось позвонить домой», - отметил сотрудник ФБК.
В статье «Медиазоны» говорится, что командование воинской части на Новой Земле следило за сотрудником ФБК, снимая его на видео. Другие рядовые в свою очередь рассказали, что начальство пыталось «глушить» связь, чтобы сотрудник ФБК не мог дозвониться домой.