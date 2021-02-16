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16 февраля 2021, 00:03

Сын Валентины Матвиенко и сын Юрия Борисова стали совладельцами подрядчика «Газпрома»

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и сын вице-премьера РФ Юрия Борисова Александр стали совладельцами «Строительной компании «Подводтрубопроводстрой» («СК ПТПС»), которая занимается строительством газопроводов для государственного «Газпрома»

Сын Валентины Матвиенко и сын Юрия Борисова стали совладельцами подрядчика «Газпрома»

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и сын вице-премьера РФ Юрия Борисова Александр стали совладельцами «Строительной компании «Подводтрубопроводстрой» («СК ПТПС»), которая занимается строительством газопроводов для государственного «Газпрома».

По данным «Открытых медиа», долю в компании Матвиенко и Борисов получили через ООО «Инфомеханика». Вместе с ними в списке учредителей «Инфомеханики» числится Юрий Шаманов - тезка сына генерала Вооруженных сил России Владимира Шаманова.

ООО «СК ПТПС» было создано только три месяца назад, а сайт у компании появился только в декабре 2020 года. При этом фирма уже позиционирует себя как крупного подрядчика «Газпрома». Так, на сайте ООО написано, что фирма занималась строительством объектов для магистрального газопровода «Сила Сибири», готовила стройплощадку для строительства «Амурского ГПЗ», перестраивала магистральные газопроводы для ОАО «РЖД» и ГК «Автодор». Генеральным подрядчиком на этих объектах был «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Компания детей высокопоставленных чиновников позиционирует себя как наследница группы «Подводтрубопроводстрой», которая ранее получала крупные контракты от госкомпаний «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» и «Российские железные дороги».

Стоит также отметить, что Валентина Матвиенко в Совете Федерации как раз курирует вопросы газификации, а вице-премьер Александр Борисов - развитие оборонно-промышленного комплекса.

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