Жуткий памятник «Аленке» продали на аукционе за 2,6 млн рублей
Пресс-служба Российского аукционного дома сообщает, что стартовая цена памятника «Аленке» составила один миллион рублей. За монумент боролись четыре покупателя, которые за три часа подняли цену до 2,6 млн рублей
Знаменитый памятник «Аленке» из Нововоронежа, возмутивший местных жителей своим «жутким» видом, продали в ходе аукциона за 2,6 млн рублей.
Пресс-служба Российского аукционного дома сообщает, что стартовая цена памятника «Аленке» составила один миллион рублей. За монумент боролись четыре покупателя, которые за три часа подняли цену до 2,6 млн рублей.
Владелец «Аленки» сообщил, что потратит деньги на благотворительность.
«В целом торги показали, во-первых, что благодаря вниманию общества и СМИ статус предмета торгов поднялся на невиданную высоту, во-вторых, что аукционный способ продажи подогрел этот интерес и сделал арт-объект не только предметом обсуждения, но и объектом инвестиций», - отметил заеститель главы аукционного дома Павел Жирунов.
Напомним, что памятник Аленке открыли 18 декабря 2020 года по случают 250-летия нововоронежского села Новая Аленовка, но простоял он недолго. Власти решили демонтировать монумент из-за недовольства местных жителей жутким видом «Аленки».