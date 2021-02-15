На охрану московских судов из бюджета потратят 74 млн рублей
Управление судебного департамента Москвы выделило 74 млн рублей на охрану столичных судов в течение текущего года. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок
Управление судебного департамента Москвы выделило 74 млн рублей на охрану столичных судов в течение текущего года. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.
Указанная сумма пойдет на обеспечение охраны 34 районных судов, московского и 235-ого гарнизонного военного суда, двух зданий архива и двух зданий управления судебного департамента по Москве.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет организовать на объектах круглосуточную «военизированную охрану с использованием специальных средств», сообщает «МБХ медиа».
Отметим, что в последние несколько лет госконтракты на охрану московских судов получала частная охранная организация «Казачья стража», которая принадлежит Центральному казачьему обществу. В декабре 2020 года эта организация получила контракт стоимостью 12,4 млн рублей на охрану Мосгорсуда.