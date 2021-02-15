Политологи описали основные сценарии сентябрьских выборов в Госдуму
Эксперты фонда «Петербургская политика» описали три возможных сценария выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года. Напомним, что Кремль поставил для «Единой России» задачу сохранить за собой конституционное большинство
Эксперты фонда «Петербургская политика» описали три возможных сценария выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года. Напомним, что Кремль поставил для «Единой России» задачу сохранить за собой конституционное большинство.
Основной план носит название «Крепость», который предполагает максимальный контроль властей над ходом избирательной кампании. Политологи считают основной проблемой плана «Крепость» тот факт, что он акцентирован на сохранении нынешнего статус-кво или внешнего укрепления позиций власти. С текущим рейтингом «Единая Россия» без фальсификаций не сможет получить 300 мандатов из 450 для сохранения большинства голосов, поэтому за выборами последуют обвинения в адрес властей. Тогда накопившийся негатив может выплеснуться и после выборов, в том числе и вокруг 2024 года, считает глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
Второй сценарий называется «Ветер перемен», при котором единороссы должны удержать простое большинство, а в Госдуму смогут пройти малые партии.
Третий сценарий - «Ускользающее большинство» - допускает потерю партией власти простого большинства, но такой вариант Кремлю не очень нравится, хотя общественность он бы устроил.