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15 февраля 2021, 15:37

Врио главы Хабаровского края попросил Кремль найти ему замену до выборов из-за высокого антирейтинга

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил найти ему замену, так как он не хочет участвовать в выборах главы региона из-за высокого антирейтинга

Врио главы Хабаровского края попросил Кремль найти ему замену до выборов из-за высокого антирейтинга

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил найти ему замену, так как он не хочет участвовать в выборах главы региона из-за высокого антирейтинга. В Кремле при этом считают, что г–н Дегтярев должен избраться «любой ценой».

Согласно результатам закрытых соцопросов, рейтинг Михаила Дегтярева составляет 31%, а антирейтинг - 40%. В таких условиях «выборы пройдут тяжело», поэтому на них будут брошены все силы.

Источники «Открытых медиа» сообщают, что сам врио главы Хабаровского края считает себя «неизбираемым» и попросил Кремль найти ему замену. При этом Администрация президента менять его на другого кандидата не собирается. Кроме того, замена врио губернатора будет бесполезной, так как в крае еще сильны протестные настроения – местные жителя отвергают все, что предлагает Москва.

По данным изданий, Кремль направил в помощь хабаровским властям политтехнолога Алексея Васильева, отвечавшего за выборы главы Карелии Артура Парфенчикова в 2017 году (тот победил с результатом 61% голосов при явке в 29%).

Политологи считают шансы Михаила Дегтярева на избрание губернатором невысокими. Тем более, что его позиции подкосил еще и топливный кризис в регионе. Напомним, что из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в крае возник дефицит топлива, а водителям приходилось по 7 часов стоять в очередь за бензином.

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