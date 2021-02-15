Врио главы Хабаровского края попросил Кремль найти ему замену до выборов из-за высокого антирейтинга
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил найти ему замену, так как он не хочет участвовать в выборах главы региона из-за высокого антирейтинга
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил найти ему замену, так как он не хочет участвовать в выборах главы региона из-за высокого антирейтинга. В Кремле при этом считают, что г–н Дегтярев должен избраться «любой ценой».
Согласно результатам закрытых соцопросов, рейтинг Михаила Дегтярева составляет 31%, а антирейтинг - 40%. В таких условиях «выборы пройдут тяжело», поэтому на них будут брошены все силы.
Источники «Открытых медиа» сообщают, что сам врио главы Хабаровского края считает себя «неизбираемым» и попросил Кремль найти ему замену. При этом Администрация президента менять его на другого кандидата не собирается. Кроме того, замена врио губернатора будет бесполезной, так как в крае еще сильны протестные настроения – местные жителя отвергают все, что предлагает Москва.
По данным изданий, Кремль направил в помощь хабаровским властям политтехнолога Алексея Васильева, отвечавшего за выборы главы Карелии Артура Парфенчикова в 2017 году (тот победил с результатом 61% голосов при явке в 29%).
Политологи считают шансы Михаила Дегтярева на избрание губернатором невысокими. Тем более, что его позиции подкосил еще и топливный кризис в регионе. Напомним, что из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в крае возник дефицит топлива, а водителям приходилось по 7 часов стоять в очередь за бензином.