Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
Москва
15 февраля 2021, 15:21

В Москве скончался ветеран, которому мэрия отказала в улучшении жилищных условий

В Москве скончался 94-летний ветеран Великий Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, который много лет жил на кухне, а городские власти в течение 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий

В Москве скончался ветеран, которому мэрия отказала в улучшении жилищных условий
Фото: Znak.com

В Москве скончался 94-летний ветеран Великий Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, который много лет жил на кухне, а городские власти в течение 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что площадь жилища ветерана 40 кв.м. для проживания четырех человек достаточно.

Дочь ветерана Лилит Хачатрян рассказала Znak.com, что семья безуспешно пыталась добиться от мэрии Москвы выделения пожилому мужчине квартиры. Последние годы он жил на кухне в небольшой однокомнатной квартире вместе с дочкой, внучкой и правнучкой.

В 60-х годах Вагаршак Хачатрян перебрался в Москву, продав все имущество в Ереване. Семья ветерана смогла купить крохотную однокомнатную квартиру на севере Москвы.

Ветеран неоднократно обращался к московским чиновникам властям и тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой улучшить его жилищные условия. Семья Хачатрян пыталась встать в очередь на получение жилья, но им отказали. Чиновники заявили, что 41,5 квадратного метра для троих человек достаточно.

Весной 2020 года префект Северо-восточного АО Москвы Алексей Беляев обещал «записать имя ветерана и все выяснить», но своих обещаний чиновник не сдержал.

На фоне истории Вагаршака Хачатряна, который так и не смог добиться от властей улучшения жилищных условий, стоит напомнить о рвении чиновников в защите чести и достоинства другого ветерана ВОВ Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу Алексея Навального. Политика судят за клевету в адрес ветерана из-за его комментария под агитационным роликом за внесение поправок к Конституции РФ. Кремль так беспокоится о судьбе Артеменко, что поручил «Единой России» организовать в соцсетях флэшмоб в его поддержку.

Материалы по теме
В Краснотурьинске чиновники подарили блокадницам сертификаты для покупок в магазине за 40 км от города
В Москве покончил с собой 101-летний ветеран Великой отечественной войны
СКР массово вызывает на допрос ветеранов по делу о преступлениях фашистов в Сталинграде
Сейчас на главной
Авторская колонка
Придет ли конец ученому мракобесию?
Избыток интернет - ресурсов, телепередач и журнальных публикаций на тему «черных дыр» - ЧД, невольно заставляет вспомнить словечко «мракобесие». С одной стороны, интеллектуальный мрак (черная дыра), с другой – форменное беснование теоретиков и популяризаторов и вокруг этой частной проблемы астрофизики
Дмитриев Александр
Три источника и три составные части путинизма
выборы в Госдуму
Три источника и три составные части путинизма
Эксперты фонда «Петербургская политика» описали три возможных сценария выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года. Напомним, что Кремль поставил для «Единой России» задачу сохранить за собой конституционное большинство
Михаил Дегтярев попросил замены
губернаторские выборы
Михаил Дегтярев попросил замены
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил найти ему замену, так как он не хочет участвовать в выборах главы региона из-за высокого антирейтинга
Бизнес
Сын замгенпрокурора России владеет долей в фирме, которую подозревали в отмывании денег
Центр антикоррупционных расследований «Трансперенси Интернешнл» (организация внесена реестр инагентов) и издание «Важные истории» опубликовали расследование о бизнесе сына заместителя Генпрокурора России Алексея Захарова
В России состоялась акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Навального
акции протеста
В России состоялась акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Навального
Сколько граждан приняло участие в акции — неизвестно. В Twitter хэштег #любовьсильнеестраха использовался под публикациями 21 тысячу раз, а в Instagram по этому тегу около 8 тысяч публикацией
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой частный самолет
Дмитрий Рыболовлев
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой частный самолет
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев продает свой частный самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner)
Флэшмоб в поддержку ветерана из дела Навального организовал Кремль
Алексей Навальный
Флэшмоб в поддержку ветерана из дела Навального организовал Кремль
Источник сообщил, что по разнарядке из Администрации президента депутаты от партии власти должны размещать посты в поддержку ветерана Артеменко в своих аккаунтах в соцсетях
ВОЗ назвала версию возникновения COVID-19
ВОЗ
ВОЗ назвала версию возникновения COVID-19
Член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, Питер Дасзак рассказал, что коронавирус COVID-19 изначально начал распространяться на юге Китая, а его переносчиком были летучие мыши
В Белоруссии силовики задержали лыжников по подозрению в проведении незаконного митинга
В МВД Белоруссии заявили, что задержанные «под видом катания на лыжах» устроили несанкционированный митинг с использованием бело-красно-белой символики
Ученые предупредили о риске устаревания вакцин против коронавируса из-за новых штаммов
вакцина от коронавируса
Ученые предупредили о риске устаревания вакцин против коронавируса из-за новых штаммов
Агенство Bloomberg сообщает, что Великобритания и США сейчас ищут варианты обновления вакцин для более эффективной защиты людей от мутировавшего коронавируса
В Москве и Петербурге проходят акции солидарности с Юлией Навальной
акции протеста
В Москве и Петербурге проходят акции солидарности с Юлией Навальной
В Москве на Арбате в цепь солидарности выстроились более 300 человек. К ним продолжают присоединяться новые участники акции. Многие девушки и женщины держат в руках сердечки из бумаги
В Telegram опубликовали базу данных сторонников Алексея Навального
защита персональных данных
В Telegram опубликовали базу данных сторонников Алексея Навального
Telegram-каналы, которые специализируются на утечках данных, опубликовали имена и другие персональные данные десятков тысяч россиян, которые являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального
Компания Coca-Cola будет выпускать напитки в бумажных бутылках
экологи
Компания Coca-Cola будет выпускать напитки в бумажных бутылках
Компания сообщила о запуске пилотного проекта по использованию бумажных бутылок для своей продукции и полному отказу от пластика. Новинка появится в Венгрии, где в продаже появится 2 тысячи бутылок с напитком AdeZ
Абсолютное неуважение к решениям ЕСПЧ
Алексей Навальный
Абсолютное неуважение к решениям ЕСПЧ
В документе сказано, что российские власти выразили «абсолютное неуважение» к обязательству исполнять решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», а также по делу о задержаниях оппозиционера на митингах
Россиянин с аэрофобией заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск
такси
Россиянин с аэрофобией заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск
Россиянин заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск на автомобиле. Ехать на машине мужчина решил из-за того, что боится летать на самолете
В Якутии чиновница заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за должность в мэрии Москвы
чиновники
В Якутии чиновница заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за должность в мэрии Москвы
Власти Якутии проведут служебную проверку в отношении местной чиновницы, которую подозревают в покупке должности в мэрии Москвы. Размер взятки за должность в столице составил 600 тысяч рублей
Власти Петербурга наградили полицейских за разгон протестных акций
акции протеста
Власти Петербурга наградили полицейских за разгон протестных акций
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла церемония награждения бойцов спецполка ГУ МВД, которые участвовали в силовом разгоне протестных акций в поддержку Алексея Навального
Спорт
Документ эпохи
По мнению зампредседателя Счетной палаты Галины Изотовой, «Стратегия развития физической культуры и спорта в России до 2020 года», утвержденная еще в 2009-м премьер-министром Владимиром Путиным, за 11 лет не достигла, пожалуй, главной цели: обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения.