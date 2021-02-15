В Москве скончался ветеран, которому мэрия отказала в улучшении жилищных условий
В Москве скончался 94-летний ветеран Великий Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, который много лет жил на кухне, а городские власти в течение 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий
В Москве скончался 94-летний ветеран Великий Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, который много лет жил на кухне, а городские власти в течение 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что площадь жилища ветерана 40 кв.м. для проживания четырех человек достаточно.
Дочь ветерана Лилит Хачатрян рассказала Znak.com, что семья безуспешно пыталась добиться от мэрии Москвы выделения пожилому мужчине квартиры. Последние годы он жил на кухне в небольшой однокомнатной квартире вместе с дочкой, внучкой и правнучкой.
В 60-х годах Вагаршак Хачатрян перебрался в Москву, продав все имущество в Ереване. Семья ветерана смогла купить крохотную однокомнатную квартиру на севере Москвы.
Ветеран неоднократно обращался к московским чиновникам властям и тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой улучшить его жилищные условия. Семья Хачатрян пыталась встать в очередь на получение жилья, но им отказали. Чиновники заявили, что 41,5 квадратного метра для троих человек достаточно.
Весной 2020 года префект Северо-восточного АО Москвы Алексей Беляев обещал «записать имя ветерана и все выяснить», но своих обещаний чиновник не сдержал.
На фоне истории Вагаршака Хачатряна, который так и не смог добиться от властей улучшения жилищных условий, стоит напомнить о рвении чиновников в защите чести и достоинства другого ветерана ВОВ Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу Алексея Навального. Политика судят за клевету в адрес ветерана из-за его комментария под агитационным роликом за внесение поправок к Конституции РФ. Кремль так беспокоится о судьбе Артеменко, что поручил «Единой России» организовать в соцсетях флэшмоб в его поддержку.