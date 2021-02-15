В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за организацию протестных «прогулок»
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает отмену административного наказания за организацию «прогулок» и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает отмену административного наказания за организацию «прогулок» и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции.
Законопроект Барышева исключает из Административного кодекса статью 20.2.2, которая регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятиям.
Также депутат предлагает исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, которые предусматривают ответственность за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Парламентарий отметил, что в законодательстве нет разъяснения понятия «массовое присутствие граждан», поэтому под публичной акцией можно понимать любое скопление граждан