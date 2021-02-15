Сын замгенпрокурора России владеет долей в фирме, которую подозревали в отмывании денег
Центр антикоррупционных расследований «Трансперенси Интернешнл» (организация внесена реестр инагентов) и издание «Важные истории» опубликовали расследование о бизнесе сына заместителя Генпрокурора России Алексея Захарова
Центр антикоррупционных расследований «Трансперенси Интернешнл» (организация внесена реестр инагентов) и издание «Важные истории» опубликовали расследование о бизнесе сына заместителя Генпрокурора России Алексея Захарова.
Борцы с коррупцией связывают Дмитрия Захарова с компанией «Байкалкварцсамоцветы», которая занимается вывозом нефрита из Иркутской области в Китай. В 2013 году власти Австралии заподозрили эту фирму в отмывании денег.
Тогда австралийская финансовая разведка заморозила 30 млн долларов на счетах нескольких владельцев «Байкалкварцсамоцветов» из-за подозрения в отмывании денег с использованием торговых операций, в частности, занижения стоимости и объемов перевозимого товара. Полиция Австралии даже обращалась в Генпрокуратуру РФ, которой тогда руководил Юрий Чайка, с запросом о помощи в расследовании против иркутской компаний, но никакой помощи не получила.
Сын замгенпрокурора Дмитрий Захаров стал владельцем 16% фирмы «Део», которой принадлежат «Байкалкварцсамоцветы», в 2015 году в возрасте 21 года.
В том же 2015 года Захаров-младший стал собственником нескольких дорогих объектов недвижимости: квартирой площадью 135 кв.м. в ЖК «Дом на Смоленской набережной» и квартирой стоимостью порядка 50 млн рублей в ЖК «Мосфильмовский».
TI и «Важные истории» также нашли у матери-пенсионерки замгенпрокурора Алексея Захарова недвижимость на полмиллиарда рублей. Женщина владеет домом в Митрополье, землей под ним площадью 1360 кв.м. квартирой в элитном комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках площадью 227 кв.м.
В декларации Алексея Захарова указаны только квартира площадью 108,5 кв.м. и погреб площадью 5,2 кв.м. Его доход за 2019 год составил 21,8 млн рублей.