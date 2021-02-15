В магаданской больнице из-за поломки холодильника выбросили 240 доз вакцины против COVID-19
В Сусманской районной больнице Магаданской области выбросили 240 доз вакцины против коронавируса из-за поломки холодильника. Об инциденте сообщило издание MagadanMedia со ссылкой на Минздрав по региону
В Сусманской районной больнице Магаданской области выбросили 240 доз вакцины против коронавируса из-за поломки холодильника. Об инциденте сообщило издание MagadanMedia со ссылкой на Минздрав по региону.
Магаданский губернатор Сергей Носов сообщил, что подобной халатности допускать нельзя. «Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Таких историй повториться больше не должно», - заявил возмущенный чиновник.
В Минздраве Магаданской области в свою очередь заявили, что поставка вакцины против коронавируса проводится без нарушений, однако в случае нарушения режима хранения, вакцину необходимо вывести из оборота.
По факту порчи вакцин от коронавируса в Сусуманской районной больнице сейчас проводится прокурорская проверка.