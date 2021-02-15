Журналистов «Дождя» вызвали на допрос по делу о пытках задержанных в ОВД «Донское»
Сотрудники главного управления МВД по Москве начали проверку по факту сообщений о пытках в ОВД «Донской», куда доставляли задержанных участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального
Сотрудники главного управления МВД по Москве начали проверку по факту сообщений о пытках в ОВД «Донской», куда доставляли задержанных участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального.
В рамках проверки следователи вызвали на допрос журналистов телеканала «Дождь», которые готовили сюжет о пытках.
Редакция получила запрос от начальника управления собственной безопасности К.Ю. Строганова, в котором говорится, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники ведомства увидели сюжет «Дождя» о координаторе штаба Любови Соболь Алене Китаевой. Девушка была задержана на протестной акции 2 февраля, а затем арестована на 12 суток. Китаева рассказала журналистам об издевательствах в ОВД «Донское», сотрудники которой надевали ей пакет на голову, трясли за волосы и требовали назвать пароль для разблокировки смартфона.
Ее сестра Александра Китаева рассказывала, что на ее вопросы полицейские отвечали, что «убили Алену» или что она «танцует им стриптиз». Девушки смогли сообщить о произошедшем, только когда их привезли в суд.
В МВД сообщили, что проводят проверку в отношении сотрудников ОВД «Донской» по факту возможных противоправных действий в отношении сестер Алены и Александры Китаевой.