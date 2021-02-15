В Москве санитара ковидного госпиталя уволили из-за участия в акции с фонариками
В Москве санитар госпиталя для коронавирусных пациентов в Крылатском Саиданвар Сулаймонов сообщил об увольнении из-за участия в мирной акции «Любовь сильнее страха» 14 февраля
В Москве санитар госпиталя для коронавирусных пациентов в Крылатском Саиданвар Сулаймонов сообщил об увольнении из-за участия в мирной акции «Любовь сильнее страха» 14 февраля. Медработник во время рабочей смены сфотографировался в защитном костюме и с включенным фонариком, а снимок опубликовал в соцсети.
«Так как я работаю в „красной зоне“, у меня не было возможности выйти на улицу и сфотографироваться. Я решил [сделать это] внутри госпиталя», — рассказал Сулаймонов в треде в Twitter.
После публикации фотографии санитара уволили с работы. «Решение было принято старшими менеджерами, так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. (…) Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных», - заявил Саиданвар Сулаймонов.