Бывший чеченский прокурор взыскал с портала URA.ru 15 млн рублей за публикацию о ДТП
Бывший чеченский прокурор Мурат Залзаев взыскал с редакции URA.ru 15 млн рублей в качестве моральной компенсации из-за публикацию недостоверной информации о нем. В издании размер компенсации назвали рекордной для российских судов
Бывший чеченский прокурор Мурат Залзаев взыскал с редакции URA.ru 15 млн рублей в качестве моральной компенсации из-за публикацию недостоверной информации о нем. В издании размер компенсации назвали рекордной для российских судов.
«Если решение устроит, эти деньги получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики, а в России появится новый инструмент борьбы со СМИ - закрытие через банкротство», - говорится в заявлении редакции.
Отметим, что обычные граждане по решению российских судов чаще всего получают минимальные компенсации за моральный ущерб.
Поводом для обращения экс-прокурора в суд стала публикация об аварии с его участием. В результате этого ДТП погибли два человека. Портал URA.ru написал новость о дорожной аварии на основе сообщений Mash и RT.
Следствие позже установило, что Мурат Залзаев не виноват в аварии, но он заявил, что из-за публикаций в СМИ ему пришлось уволиться из прокуратуры.