15 февраля 2021, 12:31
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 14 207 человек
В России продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 15 февраля, в стране за сутки было выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19. Также оперштаб по борьбе с болезнью сообщил о смерти 394 пациентов
Фото: osnmedia.ru
В России продолжает снижаться общая заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 15 февраля, в стране за сутки было выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19. Также оперштаб по борьбе с болезнью сообщил о смерти 394 пациентов.
Общее число заразившихся с начала пандемии составило 4 086 090 человек, из которых 80 520 человек скончались.
В Москве за прошедшие сутки было выявлено 1 818 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 1 093, в Московской области – 801, в Нижегородской области – 431, в Свердловской области – 263, в Ростовской области – 337, в Воронежской области – 356.