15 февраля 2021, 11:59
Против координатора казанского штаба Навального возбудили дело об уклонении от армии
Следственный комитет России возбудил в отношении координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу
Следственный комитет России возбудил в отношении координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил в Telegram, что сейчас силовики проводят обыски по месту жительства Олега Емельянова.
Ранее Емельянов получил 10 суток административного ареста за организацию протестной акции в поддержку Навального 23 января. По версии следствия, казанский штаб призывал участвовать в митинге через соцсеть «Вконтакте», месенджер Telegram и видеоблог на Youtube.